Компания ЕЛАМЕД приняла участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Компания ЕЛАМЕД приняла участие в панельной сессии «Серебряное волонтерство — активная и счастливая жизнь в любом возрасте» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

На примере компании ЕЛАМЕД, бренда АЛМАГ и социального проекта «Энергия побед» слушателям представили доклад об эффективном взаимодействии крупного бизнеса и волонтерских движений.

Под руководством специалиста провели сеанс лечебно-профилактической гимнастики для поддержания здоровья позвоночника. Очевидно, что сейчас люди отлично знают, насколько важно регулярное движение для поддержания гибкости — гости мероприятия активно взялись за дело и с удовольствием выполняли все показанные упражнения.

Как заявил на сессии представитель компании, ЕЛАМЕД считает своим долгом проявлять заботу и оказывать поддержку уязвимым социальным категориям граждан, одними из которых являются пенсионеры.

Приглашение на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где можно многократно повысить осведомленность об эффективных профилактических и терапевтических мероприятиях для продления активной и счастливой жизни, является важнейшим показателем успеха работы ЕЛАМЕД в регионе и стране в целом.