20-летнего рязанца осудили за езду с поддельным водительским удостоверением

20-летнего рязанца осудили за езду с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2022 года виновный через «Интернет» приобрел водительское удостоверение, которое использовал при управлении автомобилем. Летом 2023 года его остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили поддельный документ.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев.