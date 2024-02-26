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Сбер сообщил о прекращении работы приложения банка у владельцев Android
В организации рекомендовали пользователям Android обновить «Сбербанк онлайн»

Сбер рекомендовал пользователям Android обновить «Сбербанк онлайн», так как работа устаревших версий приложения у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Об этом пишет ТАСС.

Сбер рекомендует обновить приложения, установленные в 2023 году — это версии от 14.7 до 14.9.

В банке отметили, что постоянно напоминают своим клиентам о необходимости обновлять «Сбербанк онлайн» сразу после появления новой версии.

«Это помогает приложению работать быстрее и стабильнее, а пользователям становятся доступны все новые функции и возможности», — добавили в организации.