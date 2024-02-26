Рязанцы рассказали, что в районе Мехзавода неизвестные разливают яд для собак
Отмечается, что в районе погибли уже 7 собак.
Рязанцы рассказали, что в районе Мехзавода неизвестные разливают яд для собак. Об этом сообщили в группе «Собачники Рязани»,
По словам автора поста, в районе Мехзаводе, от дома № 37 и до спорткомплекса неизвестные разливают яд для собак.
«Будьте бдительны и осторожны, не давайте питомцам ничего нюхать и подбирать. Смерть наступает через 15 минут», — написал автор.
По его словам, в районе погибли уже 7 собак.