Рязанцы рассказали, что в районе Мехзавода неизвестные разливают яд для собак

Отмечается, что в районе погибли уже 7 собак.

Рязанцы рассказали, что в районе Мехзавода неизвестные разливают яд для собак. Об этом сообщили в группе «Собачники Рязани»,

По словам автора поста, в районе Мехзаводе, от дома № 37 и до спорткомплекса неизвестные разливают яд для собак.

«Будьте бдительны и осторожны, не давайте питомцам ничего нюхать и подбирать. Смерть наступает через 15 минут», — написал автор.

По его словам, в районе погибли уже 7 собак.