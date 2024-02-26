Двух рязанцев осудили за кражу
По информации прокуратуры, двое жителей областного центра похитили из домов садового товарищества «Факел» в селе Путятино садовый инвентарь, электропровода и иное имущество на сумму более 15 тысяч рублей.
Двух рязанцев осудили за кражу. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел в июне 2023 года.
По информации ведомства, двое жителей областного центра похитили из домов садового товарищества «Факел» в селе Путятино садовый инвентарь, электропровода и иное имущество на сумму более 15 тысяч рублей.
Подсудимые признали вину.
46-летнего рязанца приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 42-летнего мужчину осудили на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.
Приговор не вступил в законную силу.