Двух рязанцев осудили за кражу

По информации прокуратуры, двое жителей областного центра похитили из домов садового товарищества «Факел» в селе Путятино садовый инвентарь, электропровода и иное имущество на сумму более 15 тысяч рублей.

Двух рязанцев осудили за кражу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июне 2023 года.

По информации ведомства, двое жителей областного центра похитили из домов садового товарищества «Факел» в селе Путятино садовый инвентарь, электропровода и иное имущество на сумму более 15 тысяч рублей.

Подсудимые признали вину.

46-летнего рязанца приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 42-летнего мужчину осудили на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.