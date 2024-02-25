Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование украинского конфликта

Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко считает, что Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры. Его слова передало РИА Новости.

«Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо [для Украины]. И дело не в Авдеевке», — заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на мирные переговоры в 2024 году.

«Очень большие [у России] резервы, это и натовцы признают, созданы у фронта, у линии соприкосновения. Очень большие резервы на полигонах в Российской Федерации. Но я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей», — отметил Лукашенко.