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Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование украинского конфликта
Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко считает, что Россия взяла курс на мирное урегулирование ситуации на Украине, а у самой Украины много оснований согласиться на переговоры. Его слова передало РИА Новости.

«Оснований больше чем достаточно сейчас. Больше чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине. Развиваются плохо [для Украины]. И дело не в Авдеевке», — заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос, есть ли основания надеяться, что Украина пойдет на мирные переговоры в 2024 году.

«Очень большие [у России] резервы, это и натовцы признают, созданы у фронта, у линии соприкосновения. Очень большие резервы на полигонах в Российской Федерации. Но я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей», — отметил Лукашенко.