Бари Алибасова госпитализировали с инсультом

Российского музыканта и продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. По предварительным данным, у него случился инсульт, сообщает Telegram-канал 112.

Российского музыканта и продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. По предварительным данным, у него случился инсульт, сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что Алибасову стало плохо днем 25 февраля. Продюсера привезли в одну из столичных клиник.

В беседе с SHOT сын Алибасова подтвердил, что 76-летний отец находится в больнице. Ему сделали КТ, взяли анализы и ждут результатов.