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В Солотче три часа горела баня
В Солотче около лагеря «Сатурн» в субботу, 24 февраля, сгорела баня. Видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.

В Солотче около лагеря «Сатурн» в субботу, 24 февраля, сгорела баня. Видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.

В 11:17 поступило сообщение о загорании хозпостройки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В 13:34 пожар локализовали, в 14:38 ликвидировали.

Огонь полностью уничтожил здание, погибших и пострадавших нет.

На место выезжали четыре единицы техники, 12 человек.