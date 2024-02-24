В соцсетях фото избитого рязанца выдали за тело летчика-перебежчика Кузьминова

В нескольких Telegram-каналах опубликовали фото якобы убитого в Испании пилота-перебежчика Максима Кузьминова. На самом деле это фотография молодого человека, избитого в апреле 2019 года в рязанском баре.

В нескольких Telegram-каналах опубликовали фото якобы убитого в Испании пилота-перебежчика Максима Кузьминова. На самом деле это фотография молодого человека, избитого в апреле 2019 года в рязанском баре. На фейк обратила внимание Ирина Петракова в своем Telegram-канале «Журналист в далеком прошлом».

«Фото головы Кузьминова, которое ходит по „телеге“, снято в рязанском баре в 2019 году, не ведитесь», — написала Петракова.

Напомним, инцидент произошел 21 апреля 2019 года в баре Svoboda.