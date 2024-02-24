В Рязани ребенок едва не попал под колеса легковушки

В Рязани школьник чуть не попал под колеса легковушки, перебегая дорогу в неположенном месте. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани школьник чуть не попал под колеса легковушки, перебегая дорогу в неположенном месте. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Может быть, родители увидят виражи этого малолетнего и научат свое чадо дорогу переходить? Чудом не задел его. Улепетывал он дальше с той же скоростью», — написал водитель.