Рязанцы возмутились запахом воды в Семчине

В рязанском микрорайоне Семчино вода из-под крана пахнет канализацией. Об этом рассказали жители в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В рязанском микрорайоне Семчино вода из-под крана пахнет канализацией. Об этом рассказали жители в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Ждите массовое отравление людей в микрорайоне Семчино. Вода пахнет канализацией. Водоканал не реагирует. На звонки жителей сначала хамили, потом и вовсе перестали брать трубку», — сообщает автор поста.

В комментариях рязанцы написали, что запах действительно «невозможный стоит, посуда, руки пахнут тухлятиной после мытья».