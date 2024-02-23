Зеленский: Украина готовится к новому контрнаступлению

Вооруженные силы Украины готовятся к новому наступлению на юге и в Черном море. Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вооруженные силы Украины готовятся к новому наступлению на юге и в Черном море. Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК.

«Обороняться — задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море — мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен, — отметил Зеленский. — И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию».

Он добавил, что даже обороняться против России — большая задача и вызов, поскольку силы двух стран не равны. По словам украинского лидера, уже сегодня у ВСУ в некоторых бригадах наблюдается некомплект до 40%.

Ранее Зеленский признал неудачу с прошлой попыткой контрнаступления.