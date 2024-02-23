В Госавтоинспекции рязанских водителей предупредили о гололедице

В пятницу, 23 февраля, днем ожидаются небольшие осадки, на дорогах гололедица. Температура воздуха по области днем составит -3, +2 градуса.

В пятницу, 23 февраля, днем ожидаются небольшие осадки, на дорогах гололедица. Температура воздуха по области днем составит -3, +2 градуса, сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.