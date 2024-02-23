Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене филармонии выступит народный артист России Дмитрий Певцов с программой «Музыкальные шедевры советского кино».
В МКЦ пройдет концерт ВИА «Синяя птица», а в художественном музее выступит солистка музыкального театра Ирина Мезенева с программой «Вся музыка — любовь».
В кафе-клубе «Старый парк» выступит легенда российского хард-рока — группа «Черный кофе».
В клубе Deep выступит Линда, а на сцене Iron Bee Bar пройдет концерт Vspak.
На сцене филармонии пройдет спектакль «Жениться вам надо, барин!», а в МКЦ рязанцам покажут постановка «Вернись, любовь!».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».