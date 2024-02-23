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Байден призвал принять законопроект о помощи Киеву
Президент США Джо Байден из-за дефицита снарядов у Киева призвал членов конгресса принять законопроект о помощи Украине, «пока не стало слишком поздно».

Президент США Джо Байден из-за дефицита снарядов у Киева призвал членов конгресса принять законопроект о помощи Украине, «пока не стало слишком поздно». Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

По словам Байдена, Украина нуждается в дополнительных поставках из США, и поэтому палата представителей должна принять «двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности, пока не стало слишком поздно».

Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом.