В Рязани засняли автохамку

По данным из поста, инцидент произошел в среду, 21 февраля, примерно в 13:30, на улице Типанова.

В Рязани засняли автохамку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

По данным из поста, инцидент произошел в среду, 21 февраля, примерно в 13:30, на улице Типанова.

Судя по видео, женщина пыталась объехать поток, встав в соседний ряд, однако ей навстречу ехал другой автомобиль.

«Хамка на „Ниве“ была совсем неправа, но очень недовольна. Ей же нужнее всех», — указано в публикации.