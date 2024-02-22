Рязанский суд признал банкротом «Роспечать»

Рязанский суд признал банкротом «Роспечать». Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Рязанской области.

Отмечается, что общество с ограниченной ответственностью «Евразийское правовое бюро Кандырин и партнеры» обратилось в суд с заявлением о признании банкротом акционерного общества «Розничная обработка, сортировка печати» Рязанской области из-за непогашенной задолженности.

С организации требовали взыскать около 7 миллионов рублей:

ООО «Евразийское правовое бюро Кандырин и партнеры» на сумму 301 842 руб. 74 коп.

Жесткова Е.Н. на сумму 1 505 538 руб. 71 коп.;

АО Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» на сумму 4 949 634 руб. 97 коп.

Суд принял решение признать акционерное общество банкротом.