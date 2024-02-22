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Рязанские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Адмирал Федор Ушаков моими глазами»

Рязанские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Адмирал Федор Ушаков моими глазами». Об этом сообщает региональное правительство.

В рамках Международной выставки «Россия» на площадке Знание. Лекторий состоялась торжественная церемония награждения.

Главная цель проекта — популяризация исторического вклада адмирала Ушакова в развитие страны и формирование его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, причисленного к лику святых.

В рамках конкурса участники изучали историю жизни адмирала и создавали рисунки, видеоролики и стихотворения, в которых раскрывали его заслуги перед Отечеством.

Жюри поступило более 2900 работ из всех регионов страны.

В число победителей вошли ученики рязанской школы № 75 Владислав Шестаков и Ксения Сиренко.

Еще пять проектов из региона вошли в список «125 лучших работ об адмирале Федоре Ушакове».

С работами участников и победителей конкурса можно ознакомиться здесь.