Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

В ведомстве также напомнили, что днем 22 февраля в регионе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). На дорогах гололедица.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Обращение появилось в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве также напомнили, что днем 22 февраля в регионе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). На дорогах гололедица.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.