Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
В ведомстве также напомнили, что днем 22 февраля в регионе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). На дорогах гололедица.
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды. Обращение появилось в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве также напомнили, что днем 22 февраля в регионе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). На дорогах гололедица.
Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.