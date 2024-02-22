Главный врач БСМП опроверг информацию об отмене плановых операций

По словам Сергея Тарасенко, это не соответствует действительности.

Главный врач БСМП опроверг информацию об отмене плановых операций. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения «ВКонтакте».По словам Сергея Тарасенко, информация, размещенная в соцсетях не соответствует действительности.

«Плановые операции наши врачи как проводили, так и проводят. Больница скорой медицинской помощи по сравнению с другими лечебными учреждениями Рязани несет на себе основную нагрузку по оказанию помощи людям, получившим травмы. А наплыв таких пациентов в последнее время колоссальный. При этом многим потерпевшим требуются экстренная помощь, так как речь идет о спасении их жизни. И естественно, количество неотложных операций в БСМП сейчас существенно возросло. Несмотря на это, плановые операции не отменялись и отменяться не будут», — сообщил он.

Отмечается, что возможны переносы сроков операции, но необходимая помощь будет оказана в полном объеме.

Напомним, ранее рязанка сообщила об отмене плановых операций в БСМП.