ВС РФ поразили склад горючего и живую силу ВСУ в 123 районах

Средства ПВО РФ за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS, 1 управляемую авиабомбу JDAM и 99 БПЛА ВСУ.

ВС РФ поразили склад горючего и живую силу ВСУ в 123 районах. Об этом сообщает Минобороны.

За сутки ВСУ потеряли 1092 солдата.

ВС РФ за сутки отразили пять контратак ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении, отразили 7 контратак ВСУ, отразили контратаку у Новозлатополя на южнодонецком направлении, уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS, 1 управляемую авиабомбу JDAM и 99 БПЛА ВСУ.