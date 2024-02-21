В Рязанской области мужчина несколько раз выстрелил в школьника из пневматического пистолета

Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел показать собственную значимость, немного похулиганить, напугать людей, гуляющих по улицам города.

В Рязанской области мужчина несколько раз выстрелил в школьника из пневматического пистолета. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным следствия, 24-летний житель Кораблина шел по пешеходной дорожке вдоль Центрального парка и без повода трижды выстрелил из пневматического пистолета в идущего впереди него незнакомого школьника. Через несколько метров, но улице Школьной, мужчина еще два раза выстрелил в направлении ребенка. Также он выстрелил в направлении стоящего за ним автомобиля марки УАЗ-31519, в котором находился водитель.

Его задержал водитель автомобиля. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел показать собственную значимость, немного похулиганить, напугать людей, гуляющих по улицам города.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд. Ему грозит до 7 лет колонии.