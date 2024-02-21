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В Рязанской области 22 февраля пройдет мокрый снег и потеплеет до +1 градуса
На дорогах будет гололедица.

В Рязанской области 22 февраля пройдет мокрый снег и потеплеет до +1 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 22 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. Днем также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Ветер южной четверти, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -10, -5 градусов, а днем поднимется до -4, +1 градуса.