В Рязани женщину задержали за кражу смартфона

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани женщину задержали за кражу смартфона. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что в квартире 40-летней соседки пропал ее смартфон. Заявительница поделилась, что была в гостях и выпивала с хозяйкой и еще одной общей знакомой. В какой-то момент женщина выпустила из внимания телефон. Когда хватилась, то смартфона на месте не оказалось. Приятельницы отрицали причастность к пропаже, а рязанка обратилась в полицию.

Полицейские провели перекрестный допрос знакомых, с которыми она делила застолье. Выяснилось, что к краже причастна хозяйка квартиры. Ее задержали.

По предварительной информации, злоумышленница сбыла телефон приятельнице. Потраченные деньги она потратила на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).