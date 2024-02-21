В России предложили передавать конфискованное оружие на нужды бойцов СВО

Инициативу высказал глава рабочей группы по спецоперации Андрей Турчак

В России предложили передавать конфискованное оружие на нужды бойцов СВО. Об этом сообщило издание « МК ».

Инициативу высказал глава рабочей группы по спецоперации Андрей Турчак. Документ предоставили президенту России Владимиру Путину.

По словам Турчака, вместо утилизации изъятого вооружения лучше направить его на нужды СВО. Инициативу поддержал глава Росгвардии Виктор Золотов.