В Госдуме предложили отмечать День участника СВО

В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции. Об этом пишет « РИА Новости ».

"Внести в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» … изменение, изложив ее в следующей редакции: … В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России… 24 февраля — День участника специальной военной операции (СВО)", — указано в законопроекте, внесенном депутатами фракции «Справедливая Россия за правду».

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что установление памятной даты позволит не только подчеркнуть особую роль участников СВО, но и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также формировать у нее чувства долга перед Отечеством.