Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-2°
Птн, 23
ЦБ USD 92.44 0.09 22/02
ЦБ EUR 99.9 0.34 22/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 925
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 890
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
19 101
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили отмечать День участника СВО

В Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции. Об этом пишет «РИА Новости».

"Внести в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» … изменение, изложив ее в следующей редакции: … В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России… 24 февраля — День участника специальной военной операции (СВО)", — указано в законопроекте, внесенном депутатами фракции «Справедливая Россия за правду».

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что установление памятной даты позволит не только подчеркнуть особую роль участников СВО, но и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также формировать у нее чувства долга перед Отечеством.