Рязанские предприниматели рассказали, как задолжали миллионы из-за мошеннической схемы

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале «Дорожный контроль Вадим Серов».

Рязанские предприниматели рассказали, как задолжали миллионы из-за мошеннической схемы. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале «Дорожный контроль Вадим Серов».

Предприниматели из разных российских городов заключали договоры о сотрудничестве с ИП М. Им привозили холодильники и отдавали в безвозмездное пользование. Позже предпринимателям стали приходить бумаги из суда. Там говорилось, что они должны деньги ИП М. Люди стали возмущаться из-за того, что не подписывали никакие бумаги о расторжении договора. Они обращались в полицию, в судах предприниматели проигрывали. Теперь они должны миллионы. Как рассказали в видео, на ИП М. более 300 дел в Арбитражном суде.

Мужчина из Ряжска рассказал, что он приобрел два б/у холодильника, в 2016 и 2017 годах. Договор о сотрудничестве не читал и не подписывал.

«Естественно, в маленьких городах это делается на доверии. Холодильники возьмете, чтобы торговать нашей продукцией — возьмем. По сути дела, мы помогали подниматься этому ИП М.», — отметил мужчина.

Позже ему пришла бумага из суда с долгом. Суд не решил проблему. На данный момент мужчина должен ИП М. два с половиной миллиона рублей.

Как утверждает рязанец, он писал в прокуратуру, Генпрокуратуру и следственный комитет. По словам мужчины, все органы «отписываются».

Женщина из Кораблина рассказала, что у нее было два холодильника от ИП М. Один приобрела в 2015 году, другой — в 2019. Она хотела вернуть оборудование, но не получилось. На данный момент ее долг составляет около 160 тысяч. По утверждению женщины, она еще ничего не плтила. В полицию рязанка не сообщала, решала проблему через Арбитражный суд.

Как рассказали в видео, магазин женщины закрылся в 2018 году. Бумага с требованием вернуть холодильники пришла в 2020. Тогда женщина сразу позвонила в компанию. Рязанка объяснила, что оборудование просто так стоит, но ей ответили, что такие бумаги разослали всем, обращать внимания на это не нужно.

Позже прислали бумагу из суда с долгом. Женщина позвонила к ИП М. Но там с ней не стали разговаривать.

Женщина поехала отдавать технику, но ее «развернули и сказали, что встретимся в суде». По словам рязанки, она записывала все на камеру.