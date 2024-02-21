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На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области ГАЗель столкнулась с погрузчиком
Пострадал 20-летний молодой человек.

На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области ГАЗель столкнулась с погрузчиком. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась днем 19 февраля на 209 километре автодороги М-5 «Урал». Автомобиль «ГАЗ 278814», под управлением 20-летнего жителя Рязани столкнулся с трактором (погрузчиком) «В-140.00100», под управлением 53-летнего жителя Шиловского района.

В результате происшествия водителю ГАЗели потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.