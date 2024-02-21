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Малков вручил рязанцам ордена, медали и благодарственные письма

Жителям Рязанской области вручили награды в преддверии Дня защитника Отечества. Церемония прошла в правительстве региона, пишет пресс-служба органа.

Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с получением заслуженных наград и отметил, что День защитника Отечества — особый праздник.

«В каждой семье есть родные и близкие, которые сражались за Родину. Били врага в годы Великой Отечественной войны, защищали интересы государства в локальных войнах, отстаивали право людей на нормальную жизнь в миротворческих миссиях. Сегодня на своих отцов, дедов и прадедов равняются бойцы специальной военной операции. Они — настоящие Герои», — сказал Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что президент РФ ставит важнейшие стратегические задачи: обеспечить безопасность и суверенитет страны, добиться устойчивого роста в экономике и качественных изменений в социальной сфере.

«Каждый сейчас вносит свой вклад в достижение этих целей. Сплотилась абсолютно вся страна, Рязанская область тоже. Благодарю каждого за самоотверженный и честный труд, за стремление быть полезным своей стране и малой родине. Рязанская область всегда славилась людьми, это самое главное богатство нашего региона», — сказал Павел Малков.

В ходе церемонии получили награды более 30 рязанцев. Вручены: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу на пожаре», «За проявленное мужество», Благодарственное письмо Президента РФ, знаки «За заслуги перед Рязанской областью», «За наивысшие достижения», «За усердие», Почетные грамоты Губернатора. Несколько человек удостоены почетных званий в своих сферах и отраслях. Среди награжденных — участники СВО, офицеры и сотрудники РВВДКУ им. генерала армии Маргелова, врачи, которые, в том числе, работали волонтерами на Донбассе, пожарные, представители АПК, промышленности, педагоги, работники культуры. Старшеклассники Ряжской школы № 4, проявившие себя в борьбе с пожаром в жилом секторе.