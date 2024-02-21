Центробанк отозвал лицензию у «QIWI Банка»

Организация была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

Российский «QIWI Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций. О решении сообщается на сайте Центробанка. Регулятор объяснил его многочисленными случаями нарушения федерального законодательства. Об этом пишет РИА Новости.

Организация была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.

Информация направлена в правоохранительные органы.

В ЦБ отметили, что прекращение деятельности Киви банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.