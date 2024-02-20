Зеленский признал критическую обстановку под Харьковом

Пользователи призвали его к началу мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ на харьковском направлении. Об этом он высказался после того, как побывал на позициях украинских бригад, пишет URA.RU.

«Ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — написал Зеленский в соцсети X.

Он также пожаловался на нехватку вооружений и задержку западной военной помощи.

Пользователи призвали его к началу мирных переговоров с Россией.