В Рязанской области на предпринимателя возбудили уголовное дело о порче земли

Ущерб причинен на сумму свыше 301 млн рублей.

В Рязанской области возбудили уголовное дело о порче земли. Основанием послужили материалы проверки природоохранной прокуратуры в Михайловском районе. Об этом пишет « КП-Рязань ».

На участке сельскохозяйственного назначения вблизи села Стубле предприниматель под видом удобрений складировал грунт превышением санитарно-бактериологических показателей по колиформным бактериям, энтерококам.

Как сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, площадь загрязнения составила более трех гектаров, ущерб причинен на сумму свыше 301 млн рублей.