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Котенок: в Черном море затонул малый ракетный корабль «Ивановец»
После атаки дронов ВСУ.

Военкор Юрий Котенок сообщил о гибели малого ракетного корабля «Ивановец» Черноморского флота.

По информации корреспондента, «Ивановец» затонул во время отражения ночной атаки ВСУ на Севастополь, приняв на себя три попадания морских дронов.

«Ивановец» — малый ракетный корабль проекта 12411 «Молния». Его построили в 1988 году. Он оснащен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Москит». Экипаж корабля — 40 человек.