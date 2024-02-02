Котенок: в Черном море затонул малый ракетный корабль «Ивановец»

После атаки дронов ВСУ.

Военкор Юрий Котенок сообщил о гибели малого ракетного корабля «Ивановец» Черноморского флота.

По информации корреспондента, «Ивановец» затонул во время отражения ночной атаки ВСУ на Севастополь, приняв на себя три попадания морских дронов.

«Ивановец» — малый ракетный корабль проекта 12411 «Молния». Его построили в 1988 году. Он оснащен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Москит». Экипаж корабля — 40 человек.