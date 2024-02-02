С 1 февраля между Рязанью и Коломной возобновили регулярное автобусное сообщение

Микроавтобусы следуют с остановкой в Луховицах до автовокзала «Центральный».

С 1 февраля между Рязанью и Коломной возобновили регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщил портал « Коломна.ру ».

Микроавтобусы следуют с остановкой в Луховицах от Коломны до рязанского автовокзала «Центральный». Стоимость проезда — 290 рублей, время в пути — от 80 до 90 минут.

Отмечается, что автобусы по маршруту № 125 не ездили с 1 ноября 2023 года. Перевозчик МАП-2 Мострансавто сослался на многомиллионные убытки из-за низкого пассажиропотока.