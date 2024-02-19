В Рязанской области 20 февраля ожидается туман и гололедица

Температура воздуха по области ночью -16, -11 градусов; днем -8, -3 градуса.

В Рязанской области 20 февраля ожидается туман и гололедица. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 20 февраля, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -16, -11 градусов; днем -8, -3 градуса.