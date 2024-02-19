В России хотят ввести наказание за невыполнение задач по теробороне

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, по которому будут штрафовать должностных лиц за неисполнение задач по организации в регионах России территориальной обороны. Об этом пишет
Штрафы будут составлять от 30 до 50 тысяч рублей.
«Предлагается за неисполнение возложенных на должностных лиц обязанностей по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне на региональном и муниципальном уровне установить административную ответственность и наделить военные комиссариаты полномочиями по рассмотрению дел об указанных административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.
Отметим, что территориальная оборона ведется в регионах, в которых объявлено военное положение.