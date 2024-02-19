В России хотят ввести наказание за невыполнение задач по теробороне

Для должностных лиц хотят ввести штрафы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, по которому будут штрафовать должностных лиц за неисполнение задач по организации в регионах России территориальной обороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источника, близкой к комиссии.

Штрафы будут составлять от 30 до 50 тысяч рублей.

«Предлагается за неисполнение возложенных на должностных лиц обязанностей по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне на региональном и муниципальном уровне установить административную ответственность и наделить военные комиссариаты полномочиями по рассмотрению дел об указанных административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

Отметим, что территориальная оборона ведется в регионах, в которых объявлено военное положение.