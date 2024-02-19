Студент РГРТУ выиграл сертификат на 200 тысяч в спортивном фестивале «Техноспорт Первых»

Фестиваль «Техноспорт Первых» — первое в стране командное соревнование в формате мультиспортивного многоборья по технологичным видам спорта с элементами эстафеты.

Студент РГРТУ выиграл сертификат на 200 тысяч в спортивном фестивале «Техноспорт Первых». Об этом сообщили в группе вуза «Вконтакте».

Студент группы 2413 Никита Шапошников занял 1 место на «Техноспорте Первых» в алгоритмическом программировании. Отмечается, что фестиваль «Техноспорт Первых» — первое в стране командное соревнование в формате мультиспортивного многоборья по технологичным видам спорта с элементами эстафеты.

Соревнование по алгоритмическому программированию проходило в блиц-формате, главным призом стал сертификат на 200 000 рублей.