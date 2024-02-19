Рязанец выиграл в новогодней лотерее 1,25 млн рублей

Рязанец отметил, что потратит часть выигрыша мужчина на погашение кредита, который он брал на ремонт дома. На оставшиеся средства он хочет обновить автомобиль.

Рязанец выиграл в новогодней лотерее 1,25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Эдуард Ландшман выиграл в новогоднем тираже лотереи 1 млн 250 тыс. рублей. Он рассказал, что приобрел несколько билетов перед новым годом в лотерейном киоске в разные дни.

Рязанец отметил, что потратит часть выигрыша мужчина на погашение кредита, который он брал на ремонт дома. На оставшиеся средства он хочет обновить автомобиль.

Отмечается, что Эдуард Ландшман работает речным шкипером, ходит по Оке.