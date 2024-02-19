Рязанцам предложили изучить «Азбуку предпринимателя»

Пройти обучение могут физические лица, которые хотят открыть свое дело. За четыре дня участников тренинга научат, как запустить бизнес «с нуля», составить бизнес-план, продумать стратегию развития и продвигать свой бизнес на различных площадках.

Стартует первый в 2024 году бесплатный онлайн-тренинг «Азбука предпринимателя». Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.

Пройти обучение могут физические лица, которые хотят открыть свое дело. За четыре дня участников тренинга научат, как запустить бизнес «с нуля», составить бизнес-план, продумать стратегию развития и продвигать свой бизнес на различных площадках.

Помимо этого специалисты расскажут о мерах господдержки и дадут рекомендации по наиболее подходящей форме регистрации бизнеса.

Тренинг также поможет развить практические навыки поиска и оценки прибыльности идеи, а работа в кругу единомышленников — протестировать бизнес-идею и доработать ее.