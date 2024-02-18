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В России заработает госсистема оценки качества образования
Правительство России утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнет работу с 1 сентября.

Правительство России утвердило постановление о формировании Федеральной информационной системы оценки качества образования в статусе государственной, она начнет работу с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в воскресенье, 18 февраля.

«С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнет функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах ее формирования и ведения подписано», — говорится в сообщении.

Как указано в документе, получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.

По словам кабмина, это будет обеспечено за счет современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов для педагогов, методистов и руководителей всех образовательных организаций и органов управления образованием.