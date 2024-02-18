В ДНР шесть человек пострадали при подрыве кассетных боеприпасов ВСУ

Шесть мирных жителей, включая троих детей, получили ранения при детонации в ДНР кассетных боеприпасов ВСУ.

Шесть мирных жителей, включая троих детей, получили ранения при детонации в ДНР кассетных боеприпасов ВСУ. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в Киевском районе Донецка пострадал мужчина 1968 года рождения, в Горловке — мужчина 1968 г. р. и женщина 1966 года.

«В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены трое детей — мальчики 2012, 2013, 2014 годов рождения. Их состояние оценивается как тяжёлое», — отметил Пушилин, добавив, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Кроме того, глава ДНР заявил, что обстрелами повреждены шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, а также Дом детского творчества в Ворошиловском районе столицы региона.