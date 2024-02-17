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РГРТУ вошел в 30 лучших технических вузов России
Опубликован рейтинг российских вузов «Национальное признание» за 2023 год. РГРТУ вошел в топ-30 технических университетов страны.

Опубликован рейтинг российских вузов «Национальное признание» за 2023 год. РГРТУ вошел в топ-30 технических университетов страны.

В рейтинге оценивались результаты 535 российских вузов. В целом Рязанский радиотехнический университет расположился на 66-м месте, это лучший результат среди вузов региона.

Основные критерии рейтинга «Национальное признание» — оценка вуза через основной профессорско-преподавательский состав, признание национальным профессиональным сообществом его научных, инновационных и научно-практических достижений.