Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-9°
Сбт, 17
-7°
Вск, 18
ЦБ USD 92.55 0.73 17/02
ЦБ EUR 99.35 0.94 17/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
9 236
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
10 264
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
16 449
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
16 252
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Троих рязанцев осудят за незаконную предпринимательскую деятельность
Уголовное дело направлено в суд.

Троих рязанцев осудят за незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в период с июня 2020 года по октябрь 2022 года осуществляли предпринимательскую деятельность на территории Рязанской области на основании заключенных договоров по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, не имея соответствующей лицензии.

От незаконной деятельности они получили доход на сумму свыше 25 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.