Троих рязанцев осудят за незаконную предпринимательскую деятельность

Уголовное дело направлено в суд.

Троих рязанцев осудят за незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в период с июня 2020 года по октябрь 2022 года осуществляли предпринимательскую деятельность на территории Рязанской области на основании заключенных договоров по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, не имея соответствующей лицензии.

От незаконной деятельности они получили доход на сумму свыше 25 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.