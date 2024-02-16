Рязанская ТПП и производитель вентиляционного оборудования ERA Group договорились о сотрудничестве

Президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Людмила Козлова встретилась с генеральным директором компании по производству вентиляционного оборудования ERA Group Станиславом Пронькиным. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Людмила Козлова встретилась с генеральным директором компании по производству вентиляционного оборудования ERA Group Станиславом Пронькиным. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стороны договорились о сотрудничестве и обсудили вопросы взаимодействия. В частности, рязанская ТПП решила выдвинуть ERA Group на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2023 года.

Также Людмила Козлова и ее заместитель Евгений Сорокин посетили основные производственные участки компании. Директор по производству Сергей Попов и заместитель коммерческого директора Михаил Филатов рассказали представителям ТПП об особенностях выпуска вентиляционного оборудования (бытовых и коммерческих вентиляторов, решеток, воздуховодов) и других товаров для дома.

Справка

ERA Group — один из крупнейших производителей оборудования для вентиляции. Компания была основана в 1997 году. Помимо головного офиса в Рязани действуют филиалы со складами в Ростове-на-Дону и Казани.

Под брендами ERA, DICITI, EVECS, AURAMAX и ERA PRO компания выпускает более 3000 наименований продукции: бытовые и коммерческие вентиляторы, воздухораспределители, воздуховоды, фасонные элементы, ревизионные люки и многое другое.

В связи с расширением производства в компании открыты новые вакансии. Ознакомиться с ними можно по ссылке. О преимуществах работы в ERA Group вы узнаете из видео ниже.