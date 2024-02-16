Рязанцев призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

В регионе ожидается сильный снегопад.

Рязанцев призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды. Информация появилась в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, до конца суток 16 февраля и ночью 17 февраля по востоку и северу Рязанской области сохранится местами сильный снег, видимость ухудшится до 500-1000 м, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

«В настоящее время автоинспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции Рязанской‌ области ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию», — указано в публикации.

Водителей призвали заблаговременно оценивать дорожную ситуацию.