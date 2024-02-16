Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанской филармонии сказки «Красная шапочка» и «Кот в сапогах» прочитает заслуженный артист России Александр Олешко. Аккомпанирует ему Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова. Спустя несколько часов там же с программой «Русский трепетный романс» выступит Лариса Голикова.

В МКЦ пройдет музыкальное театрально-зрелищное представление «Музыка нас связала». Главной героиней вечера станет экс-вокалистка «Миража» Маргарита Суханкина. На следующий день там выступит OTTA-Orchestra.

В арт-клубе «Площадка» с разницей в один день состоятся выступления группы Panacea и Nirvana-Party.

В кафе «Старый парк» выступят барды Алексей Фошин и Валерий Васильев.

В Рязанском музее путешественников пройдет выставка «Крым. Можжевеловые горы».

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