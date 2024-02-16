Бизнесмена Олега Тинькова* признали иноагентом
Информация появилась на сайте Минюста РФ в пятницу, 16 февраля.
Бизнесмена Олега Тинькова* признали иноагентом. Об обновлении реестра сообщил Минюст России.
По информации ведомства, Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине.
Помимо предпринимателя, в реестр попали:
- философ Юлия Синеокая*;
- литературный критик Анна Наринская*;
- актер Никита Кукушкин*;
- адвокат Аслан Арцуев*.
*признаны Министерством юстиции иностранными агентами.