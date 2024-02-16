Бизнесмена Олега Тинькова* признали иноагентом

Информация появилась на сайте Минюста РФ в пятницу, 16 февраля.

Бизнесмена Олега Тинькова* признали иноагентом. Об обновлении реестра сообщил Минюст России.

По информации ведомства, Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине.

Помимо предпринимателя, в реестр попали:

философ Юлия Синеокая*;

литературный критик Анна Наринская*;

актер Никита Кукушкин*;

адвокат Аслан Арцуев*.

*признаны Министерством юстиции иностранными агентами.