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Бизнесмена Олега Тинькова* признали иноагентом
Информация появилась на сайте Минюста РФ в пятницу, 16 февраля.

Бизнесмена Олега Тинькова* признали иноагентом. Об обновлении реестра сообщил Минюст России.

По информации ведомства, Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине.

Помимо предпринимателя, в реестр попали:

  • философ Юлия Синеокая*;
  • литературный критик Анна Наринская*;
  • актер Никита Кукушкин*;
  • адвокат Аслан Арцуев*.

*признаны Министерством юстиции иностранными агентами.