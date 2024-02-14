В рязанском УМВД уточнили возраст пострадавшей в ДТП с перевернувшейся «Ладой»

Авария произошла во вторник, 13 февраля.

В ДТП с перевернувшейся «Грантой» под Рязанью пострадала 17-летняя пассажирка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в среду, 13 февраля, примерно в 08:00, на 491 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации, 47-летняя жительница Рязанского района ехала на Lada Granta. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка машины. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадала 16-летняя девушка. По факту ДТП полиция начала проверку.