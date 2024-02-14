Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Виктория Островская

Ей было 85 лет.

Умерла Виктория Островская — актриса, сыгравшая «жрицу любви» в Стамбуле в фильме «Бриллиантовая рука». Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале.

Актрисе было 85 лет. Причина гибели неизвестна.

«Виктория была в гостях у нас на программе и ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили её на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», — написал Малахов.

Островская — выпускница Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Ассистент Гайдая заметил ее прямо на улице. Островскую взяли в «Бриллиантовую руку» без проб.