Рязанская мэрия рассказала, как вывести карту из «стоп-листа» для оплаты проезда

Карта попадает в «стоп-лист», если рязанцы оплачивают проезд банковской картой, на которой недостаточно средств.

Рязанская мэрия рассказала, как вывести карту из «стоп-листа» для оплаты проезда на общественном транспорте.

По словам мэрии, терминалы оплаты в автобусах работают в «офлайн» режиме, поэтому пассажиры могут оплатить проезд даже при недостатке денежных средств на банковской карте. После этого банковская карта автоматически попадает в «стоп-лист».

Как рассказали в администрации для того, чтобы вывести банковскую карту из «стоп-листа» надо зайти на сайт в раздел «Выйти из стоп листа». Далее рязанец должен ввести номер банковский карты и просмотреть историю транзакций. История позволит самостоятельно проанализировать возникшую ситуацию или вывести карту из «стоп-листа».

Напомним, рязанская администрация рассказала РЗН. Инфо, что водителям, которые высаживают детей из общественного транспорта, если у тех не оплачивается проезд, грозит штраф.